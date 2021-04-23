眾院委員會通過國家公務員延遲退休法案

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【共同社4月23日電】日本眾院內閣委員會會議23日下午以朝野各黨等多數贊成通過了將國家公務員退休年齡延遲至65歲的《國家公務員法》修正案。立憲民主黨也贊成。此次的修正案從去年遭輿論批評而淪為廢案的修正案中，刪除了可根據內閣或法相的判斷延遲檢察幹部退休年齡的“特例規定”。預計修正案27日將在眾院全體會議上獲得通過並送交參院、在本屆國會成立。 委員會會議上，國家公務員制度擔當相河野太郎考慮到年輕官僚提前退休有所增加的情況，表示“出於工作方式改革的觀點，也有必要創造能讓老年職員切實工作的環境”，強調了法案的意義。 《國家公務員法》修正案是彙總了《檢察廳法》修正案等10部法律的“捆綁法案”。安倍政府向去年的例行國會提交，但圍繞檢察幹部的特例規定，被譴責為是對據稱與政府關係親近的時任東京高等檢察廳檢察長黑川弘務延遲退休的“事後正當化”，最終淪為廢案。菅義偉政府刪除了特例規定，本月13日再次向國會提交。（完）