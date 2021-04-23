分析：日本溫室氣體減排政策具體性和速度受考驗

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【共同社4月23日電】日本首相菅義偉去年宣佈了“到2050年實現溫室氣體淨零排放”的目標，政府正朝著這一方向展開促進產業界及地區社會舉措的政策並推進探討。中途的2030年是預料能否成功實現去碳化社會的重要年份，但要達成積極目標存在許多課題，時間所剩無幾。政策的具體性及速度感受到考驗。 成為政策核心的是去年12月彙總的“綠色增長戰略”，這是力爭兼顧去碳化和經濟增長的計劃。設定氫、海上風力發電等14個重點領域，用2萬億日元（約合人民幣1204億元）基金支援企業研發及普及措施的工作今後將啟動。 然而，處於實證階段的技術也很多，2030年在多大程度上得到普及還是未知數。根據設想將於2040年全面引進作為重要可再生能源的海上風力，從新車銷售中去除汽油車也以2035年為目標，時間上與2030年不吻合。 政府還在面向修改中長期能源政策指針《能源基本計劃》推進討論。其中一大焦點是將現行計劃中2030年度電源構成目標佔比過半的火力發電比例削減多少，並用再生能源及核能置換。 擴大引進再生能源備受期待，另一方面目前的機制是利用再生能源所發電力部分收購費用被加到電費中。因此，急速擴大有可能會導致電費上漲，正在謹慎推進探討。 此外，政府向本屆國會提交了《全球變暖對策推進法》修正案。其中寫明菅義偉提出的“2050年”目標。以太陽能等再生能源的普及為核心力爭實現。此外向地方政府等出示了至少將選出100處作為先行...