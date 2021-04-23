詳訊：菅義偉向4個都府縣發佈緊急事態宣言

Newsfrom Japan

【共同社4月23日電】日本首相菅義偉23日傍晚在官邸召開新型冠狀病毒感染症對策總部會議，向東京、京都、大阪、兵庫4個都府縣發佈了基於新冠特別措施法的緊急事態宣言。期間為4月25日至長假結束後的5月11日。這4個都府縣此前適用宣言前一階段出台的“防止蔓延等重點措施”，而除了疫情擴大之外，醫療提供體制告急。東京都知事小池百合子及大阪府知事吉村洋文等人此前要求發佈。 這是繼去年4月、今年1月之後第三次發佈基於特措法的宣言。關於防止蔓延等重點措施，把愛媛縣追加列入對象地區，將宮城、沖繩兩縣5日為止的期限延長至11日。 隨著緊急事態宣言，向提供酒類的餐飲店及百貨等大型商家要求停業。對於公共交通，要求週末和休息日減少班次，工作日末班車提前。職業棒球及足球J聯賽等活動除了維持社會生活所需的部分外，原則上採用無觀眾方式。對於超過1000平米的百貨等顧客聚集的設施，要求除了生活必需品銷售區外停業。 學校雖然不統一停課，但要求根據地區疫情徹底採取防疫措施，並限制、避免社團及課外活動中感染風險高的活動。除了對於在道路上集體飲酒等感染風險高的行為提醒注意，力爭實施遠程辦公達7成的措施外，還敦促在長假期間取得休假。（完）