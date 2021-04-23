詳訊：日本宇航員星出彰彥乘美國龍飛船進入太空

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【共同社卡納維拉爾角4月23日電】美國國家航空航天局（NASA）與美國太空探索技術公司（SpaceX）23日凌晨5點49分（日本時間同日下午6點49分）在佛羅里達州肯尼迪航天中心，發射了日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宇航員星出彰彥（52歲）和歐美3名宇航員搭乘的美國新型載人龍飛船2號機。約12分鐘後，機體進入預定軌道，發射取得成功。 機體將在約23個半小時後到達國際空間站。這是星出繼2008年搭乘美國航天飛機、2012年搭乘俄羅斯“聯盟”號飛船後的第3次太空之旅。他也是2014年宇航員若田光一（57歲）之後第二位成為空間站站長的日本人，任期為5個月。 星出此前接受採訪時充滿幹勁地表示：“希望與各國經驗豐富的宇航員以及地面工作人員一同成功完成任務。” 日本宇航員野口聰一（56歲）目前正在空間站駐留。繼2010年野口與宇航員山崎直子（50歲）之後，此次將是11年來再次有日本人同時駐留。野口計劃28日啟程返回地球。 在駐留空間站的約半年時間裡，星出將致力開展新一代水資源再生系統的實證試驗，以便未來用於月球和火星探測，還會進行醫學實驗和投放超小型衛星。此外計劃在7～9月東京奧運會和殘奧會期間為全世界運動員送上來自太空的聲援。 SpaceX通過飛船和火箭的循環利用，力爭壓低發射成本。龍飛船2號機再次利用了2020年載人試飛的機體。運載火箭第一節也是從去年11月野口搭乘1號機赴太空時使用...