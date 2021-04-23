本田宣佈力爭2040年停售汽油車

Newsfrom Japan

【共同社4月23日電】日本本田公司23日宣佈了2040年實現全球銷售新車均為電動汽車（EV）和燃料電池車（FCV）的目標。這是首次有日本車企提出停售汽油車，在全球主要車企中也屬先進之舉。鑑於國際上的去碳化潮流，本田大幅加速環保對策。日本其他公司推進包括引擎和馬達並用的混合動力車（HV）在內的電動化，本田則獨樹一幟，明確提出“擺脫汽油”。 EV和FCV的銷售比例將從目前的不到1％分階段提高，歐美和中國等主要市場合計的比例目標為2030年至40%、2035年至80%。其中在日本國內，2030年首先要達到20%，所售新車全部為包括HV在內的電動車。 本田目前全球在售的EV僅有小型車“Honda e”。公司宣佈2024年將在日本發售微型車EV，在美國也將投放與合作方通用汽車（GM）聯合開發的EV。 由於EV單次充電的續航里程較短成為瓶頸，未來將強化開發延長續航里程的新一代“全固態電池”。為強化電動化和安全性能，今後6年將投入約5萬億日元（約合人民幣3017億元）研究開發費。 社長三部敏宏在東京舉辦的記者會上表示：“希望提出較高目標並面向實現發起挑戰。” 菅義偉政府已表明力爭2050年實現溫室氣體淨零排放。為實現這一目標，今年1月提出了到2035年實現日本國內銷售新車均為電動車的方針，但電動化對象包含也使用汽油的HV。HV為日系車優勢技術，豐田汽車、日產汽車已設定包含HV在內的電動車推進目標...