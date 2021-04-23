詳訊2：菅義偉向4個都府縣發佈第三次緊急事態宣言

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【共同社4月23日電】日本首相菅義偉23日傍晚在官邸召開新型冠狀病毒感染症對策總部會議，決定向東京、京都、大阪、兵庫4個都府縣發佈基於修改後特別措施法的緊急事態宣言。期間為4月25日至5月11日。這是繼去年4月和今年1月之後第三次發佈宣言。對象地區將向提供酒類及卡拉OK設備的餐飲店要求停業。菅義偉在記者會上呼籲稱：“通過短期內集中實施有效對策，有必要控制住病毒的勢頭。” 政府此前對上述4個都府縣出台宣言前一階段的“防止蔓延等重點措施”，但變異毒株擴大以及醫療提供體制告急使得狀況惡化。政府已判斷在截至5月上旬的長假期間應該要求避免外出，控制人流。宮城、沖繩兩縣的重點措施實施期從5月5日延長到11日，並把愛媛縣追加列入措施對象。 菅義偉表示，由於發佈宣言給許多人造成困擾，致歉稱“對此表示由衷的歉意”。他強調警惕變異毒株，並表示“如果就這樣袖手旁觀，大城市的疫情擴大令人憂慮。” 隨著宣言發佈，4個都府縣對於超過1000平米的百貨等顧客聚集的大型設施，要求除了生活必需品銷售區外停業。對於地鐵及巴士等公共交通，要求週末和休息日減少班次，工作日末班車提前。包括職業棒球及足球J聯賽在內的活動除了維持社會生活所需的部分外，原則上採用無觀眾方式。 除了對於在公園及道路上集體飲酒等感染風險高的行為提醒注意，力爭實施遠程辦公達7成的措施外，還敦促在長假期間取得休假。（完）