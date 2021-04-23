奧組委主席表示緊急宣言期間也將實施測試賽

Newsfrom Japan

【共同社4月23日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子在奧運開幕迎來倒計時3個月的23日召開記者會，表示新冠緊急事態宣言發佈期間也打算實施作為東京奧運會運營綵排的測試賽。她表示：“願採取比迄今為止更嚴的新冠疫情對策，把安全安心放在首要位置舉辦。” 橋本稱，5月9日在國立競技場舉行的田徑測試賽預計將採用無觀眾方式。她明確表示，彙總面向選手防疫措施的“規則集”第二版也將於下週公佈。 關於成為焦點的觀眾人數上限，奧組委、日本政府、東京都、國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC）代表的五方磋商計劃下週舉行，橋本表示“願通俗易懂地出示一定的方向性”。屆時預計將討論把最終決定推遲到6月等方案。 被問及可否舉辦奧運時，橋本重申“奧組委不考慮取消”。另一方面她吐露心境稱：“有很多不安。即便有希望舉辦的想法，能否獲得（國民的）理解？對此自問自答。”橋本還表示：“如果我自己是現役選手，就想參加本國舉辦的奧運會。” 記者會之前，橋本23日在東京都內發表演講，提及IOC主席巴赫否認緊急事態宣言和東京奧運的關聯性後批評升溫的問題，表示“我覺得他目前決不認為東京奧運與（緊急事態宣言的）發佈完全無關”，表達了真意沒有得到傳達的見解。（完）