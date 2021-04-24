調查：日本眾多年齡段人群體能下降 或受疫情影響

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【共同社4月24日電】日本體育廳23日公佈了2020年度體力和運動能力調查結果（初值）。給體能測試結果打分後的總分方面，從初高中生到老年人的大部分年齡段的得分比上年度略低，可見在眾多年齡段，體能都有所下降。可能是人們在新冠疫情蔓延的形勢下避免外出，運動機會減少，產生了影響。 調查於去年6～11月對8431名6～79歲男女實施。有些地區未能調查，調查對象僅為上年度的15%。體育廳說明稱“數量較少，無法和以前進行單純比較”。另一方面，協助調查的順天堂大學教授內藤久士表示，容易重症化的老年人避免外出、中學生的社團活動受限等，“可以認為新冠導致的生活方式變化造成了影響”。 該調查對握力和仰臥起坐等結果打分，包括選擇項目在內，調查了6～19歲的8～9個項目（滿分80分），以及20～79歲的6～7個項目（滿分60分）。 此前體能持續增強的老年人在男女所有年齡段上，得分均低於上年度。女性的減幅更大，70～74歲為38.38分，減少了1.44分；75～79歲為35.71分，減少了1.06分。 初高中生裡，除了14歲男生以外，得分均下降。女生13歲（減少2.40分）和14歲（減少2.20分），男生16歲（減少2.36分）和15歲（減少1.69分）的減幅較大。 在20～64歲的成年人中，得分上升的年齡段僅有：男性的20～24歲、55～59歲、60～64歲，女性的30～34歲以及60～64歲。 另一方面...