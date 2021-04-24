日本個人信息保護委員會對LINE實施行政指導

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【共同社4月24日電】日本政府的個人信息保護委員會23日表示，關於“連我”（LINE）用戶個人信息曾可被中國相關企業瀏覽的問題，已對LINE實施了行政指導。委員會認為，LINE對委託業務的中國相關企業的監督體制不夠充分。委員會說明稱沒有明確違反《個人信息保護法》的情況，但已要求LINE在一個月以內彙報改善情況。 據委員會介紹，對於中國的相關公司，LINE通過配備安全負責人，取消了監查。委員會要求今後通過定期監查等，掌握個人信息的處理情況；還指出相關公司的技術人員擁有個人信息訪問權限，LINE應充分探討其必要性和權限範圍。 LINE表示“給大家帶來了擔憂和困擾，非常抱歉。我們將真誠接受指導，通過採取恰當的改善措施，努力恢復信任”。 在中國的相關企業，未發現把技術人員訪問的日本國內個人信息發往外部等違規使用。 LINE向用戶出示的指針中寫有可能向第三國轉移數據，但未記載具體國名，已鑑於此次的問題作出修改。委員會認為“很難說用戶無法鎖定（LINE方面）向外國第三方提供（數據）的場景”，因此沒有將此作為實施指導的理由。 LINE於3月17日發佈消息稱，中國相關公司的4名技術人員從2018年夏季前後起，處於在研發過程中能夠訪問日本國內的服務器並瀏覽信息的狀態。已確認至少32次訪問了服務器。已經切斷了來自當地的訪問。委員會要求LINE及其母公司Z控股進行彙報，還實施了入內調查。 LINE免費通...