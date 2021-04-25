經產省力爭2030年度可再生能源與核能佔比過半

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【共同社4月25日電】24日獲悉，關於日本2030年度的電源構成目標，經濟產業省將設為不排放二氧化碳的可再生能源與核能合計佔比超過50%。預計將把可再生能源佔比從現行目標的20%多增加到30%以上，核能則維持20%左右的目標。可再生能源將上調多大程度，能否減少排放二氧化碳的火力發電佔比，將成為焦點。 經產省計劃伴隨修改中長期指針《能源基本計劃》，調整2030年度的電源構成，在今年夏天正式決定。 首相菅義偉22日表示，修改2030年度溫室氣體排量比2013年度減少26%的現有目標，力爭減少46%。國內的二氧化碳排量中，電力部門約佔4成。要完成目標，降低火力發電佔比不可或缺。 2019年度的電源構成中，火力發電佔75.7%，可再生能源佔18.1%，核能佔6.2%。作為去碳化電源的可再生能源與核能合計僅占24.3%。經產相梶山弘志在23日內閣會議後的記者會上明確說，為了實現新的減排目標，2030年度的去碳化電源“當然會超過5成”。他還表示，將最大限度地擴大以太陽能為中心的可再生能源，並推進節能。 政府已提出力爭2050年實現溫室氣體淨零排放，把2050年電源構成的參考值設為：可再生能源約佔50%～60%，核能與以回收二氧化碳為前提的火力發電合計30%～40%左右，使用不排放二氧化碳的氫氣和氨的火力發電合計佔10%左右。（完）