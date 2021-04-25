兩名日本宇航員在國際空間站相會

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【共同社卡納維拉爾角（美國佛羅里達州）4月25日電】日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宇航員星出彰彥（52歲）等4人乘坐的美國太空探索技術公司（SpaceX）新型載人龍飛船2號機24日結束了約23個半小時的旅程抵達國際空間站。飛船與空間站對接後，經過氣壓調整等步驟打開密封艙門，星出與另一位日本宇航員野口聰一（56歲）笑容滿面地擁抱在一起。 上一次有兩名日本宇航員同時逗留在空間站要追溯到11年前2010年的野口與山崎直子（50歲）。野口將於28日返回地球。 身穿黑色POLO衫的星出與野口相鄰而坐，參加了與地面的連線活動。JAXA理事長山川宏鼓勵稱“今後半年好好加油”，星出以他喜歡的橄欖球為例笑著答道：“11位宇航員會齊心協力努力完成任務。” 星出在約半年的逗留期間將是空間站第二位日本站長，計劃在日本的“希望”號實驗艙開展下一代水再生系統的實證試驗，以及小型衛星釋放等任務。 龍飛船2號機於23日從美國佛羅里達州的卡納維拉爾角發射，成為民間首艘載人可回收飛船。對於力爭通過再利用來大幅減少發射費用的太空探索技術公司而言，去程飛行的成功或成為一大成果。（完）