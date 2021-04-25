東電計劃減少福島一核1號機組安全殼內污水

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【共同社4月25日電】東京電力公司計劃減少福島第一核電站1號機組反應堆安全殼內積存的核污水的量。原子能規制委員會指出，若維持較高水位會給設備造成負擔，在發生地震等時破損處有可能擴大。東電計劃2023年度以後從安全殼下部的壓力控制室抽出污水。 東電為冷卻事故導致的熔落核燃料（燃料碎片）而持續向安全殼注水，1號機組的污水已達到距底部約2米高。但是在今年2月13日福島和宮城兩縣觀測到最大震度6強（日本標準）的地震後，水位下降了約1米。據分析原本導致漏水的破損處因地震而擴大，目前水位穩定在低於破損處的約1米高度。 此前的調查發現，1號機組的燃料碎片幾乎都分佈在底部，週邊有高約30厘米的堆積物。在從控制室抽出污水前，需要先使水位降低到連接安全殼和控制室的管道根部（距底部30厘米左右），但擔心出現燃料碎片和堆積物露出水面溫度上升，或放射性物質飛散的情況。 東電2020年進行的停止注水試驗中，確認了使水位下降到低於距底部62厘米的水位計高度後，過了兩天也沒有出現放射性物質飛散。今後為了從控制室抽水，需要能夠在更低位置監測水位和溫度的設備。 東電以通過現有管道抽水的方法為主，正在進行探討。（完）