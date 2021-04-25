日本3府縣新冠患者住院率惡化至“第四階段”

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【共同社4月25日電】25日獲悉，關於顯示感染新冠病毒的療養患者中住進醫療機構比例的“住院率”，京都、大阪、兵庫這3府縣均在25%以下，惡化至相當於政府對策小組會出示的“第四階段”（疫情爆髮式擴大）。全國平均為26%，比例也很低。也沒有進入住宿設施、在家療養的人達到41%。 在第三次發佈緊急事態宣言的大阪和兵庫，3月以來多名感染者在家中去世。今後“第四波”疫情導致病床緊張、無法住院而不得不在家隔離、不能接受必要治療的人可能會進一步增加。 政府的對策小組會15日把住院率納入顯示疫情階段的指標，新設標準將40%以下定為“第三階段”（感染驟增）、25%以下為“第四階段”（疫情爆髮式擴大）。 患者中也有輕症和無症狀無需住院的人，不過住院率越低就表示“無法進入醫院的患者”越多，將成為判斷需要住院的人是否也無法住院的標準。 據厚生勞動省稱，從各都道府縣住院率（截至21日凌晨0點）來看，大阪為12%，兵庫17%，愛知18%，神奈川23%，福岡、愛媛和宮城為24%，京都25%。厚勞省認為，除需要住院的患者到第二天為止確認已住院的5縣之外，京都、大阪、兵庫相當於“第四階段”。 全國43081名療養者中，住院的有11279人（26%），在家療養的達到17520人（41%），逼近第三波疫情導致病床緊張高峰的1月20日21%的住院率、51%的在家療養率。厚勞省要求各都道府縣進一步確保病床。（完）