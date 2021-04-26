第三次緊急事態宣言首日人流減少

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【共同社4月26日電】

基於修改後新冠特別措施法的第三次緊急事態宣言25日在東京、京都、大阪、兵庫4個都府縣啟動。應日本政府和地方政府的要求，大型商業設施、主題公園、電影院均停業，主要車站附近等與上週日相比外出人流減少。

不過，鬧市區有不少百貨店以外的店舖營業，也出現了擁擠的時段。 緊急事態宣言持續至5月11日結束，共17天，其間含長假。政府把集中於餐飲店的對策轉變為廣泛行業的停業要求，欲集中抑制人流以減少感染。

經濟再生擔當相西村康稔在記者會上強調稱：「希望大家回想一年前，徹底在家度過。」政府將視病床緊張程度在宣言到期前幾天判斷是否解除。

NTT都科摩彙總的人流數據顯示，25日下午3點4個都府縣總計20處地點全部少於上週的18日。百貨店和辦公樓林立的大阪梅田減幅最大，東京的銀座、澀谷中心街等地明顯減少。 銀座主街除百貨店以外的店舖幾乎照常營業，下午出現了顧客聚集的擁擠時段。

大阪方面，在通天閣坐落的新世界、JR京橋站附近等部分鬧市區，也有持續提供酒類的餐飲店，店內人頭攢動。 在宣言對象地區，百貨店巨頭除食品等部分賣場以外停業。政府要求提供酒類及卡拉OK設備的餐飲店停業，其他餐飲店縮短營業時間至晚上8點。除電影院和美術館外，東京都墨田區的東京晴空塔和大阪市此花區的日本環球影城（USJ）也從25日起停業。（完）