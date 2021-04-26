環境省擬一定程度允許海水污濁以提振漁業

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【共同社4月26日電】日本環境省基本決定，對於東京灣、伊勢灣、瀨戶內海（包括大阪灣）3個海域，將不要求高於現狀的水質改善，允許一定程度的污濁。原因是雖然此前一直通過管制來減少作為污染原因的氮和磷，但以這些物質為養分的浮游生物及藻類減少導致漁業受到衝擊。環境省將在秋季之前修改基於《防止水質污濁法》制定的基本方針，使新想法得到體現。 3個海域的治污措施自上世紀70年代開始實施。根據每5年修改一次的基本方針，以週邊20個都府縣工廠和下水處理廠為對象，規定氮等的排放上限。 結果是水質雖有改善但也造成營養不足，愛知、三重、兵庫等地蛤仔和玉筋魚的捕獲量大幅減少。各地養殖紫菜顏色變淡導致品質下降也很突出。 20個都府縣將基於中央政府的新基本方針，重新探討減排計劃。有關漁業低迷尤其嚴重的瀨戶內海，允許當地府縣調整海水中氮和磷濃度的特別措施法修正案已提交本屆國會。兵庫縣負責人表示：“將基於修改後的法律和基本方針，制定可維持豐富生態系統的計劃。” 但由於在靠近城市的海灣內側等位置，如今仍有部分區域水質較差，環境省表示：“並非統一放寬限制或維持現狀，將探討因地制宜。”（完）