話題：日企研發抗震塗料並在亞洲推廣

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【共同社4月26日電】源自東京大學的創新企業“Aster”研發了提高建築物抗震性能的特殊塗料。全球許多人居住在磚石堆砌的住宅中，地震中房屋倒塌造成了人員死亡。據稱實驗顯示，僅在外壁塗上該塗料，就能經受震度7（日本標準）的搖晃。該公司提出“遇難者為零”的口號，朝著首先從尼泊爾和菲律賓推廣開來而展開了活動。 社長鈴木正臣是靜岡縣建築公司的董事，在本公司成功研發了高架等基礎設施的加固塗料。為了應用於提高磚石建築的抗震性能，他與東京大學生產技術研究所的特任助教山本憲二郎等攜手，2019年創建了Aster。 據山本介紹，日本通常是木結構房屋，但全球6成的人口居住在用磚石堆砌的“砌體結構”住宅中，雖然建築費用低、隔熱性高，但抗震性能差。據稱在過去100年裡，地震死亡者中約8成是因為“砌體結構”建築倒塌。從外部提高抗震性能的工程浩大，發展中國家“沒有餘力花費金錢”（山本語）。 該公司面向住宅開發的“POWER COATING”是一種在樹脂裡混入特殊纖維的塗料，只要塗上不到1毫米的厚度，然後乾燥即可。鈴木強調說：“塗抹不需要特別的技術，價錢也便宜。” 該公司在尼泊爾設了事務所，與當地的大建築公司合作；在菲律賓則入選了日本國際協力機構（JICA）的項目，將與菲政府一起著手學校等的抗震加固。將來還力爭進入人口眾多的印度和印度尼西亞等。 鈴木表示：“將向全球推廣該商品，希望不再有遇難者。”（完）