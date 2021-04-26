日本商社加強採購稀有金屬及銅等礦物資源

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【共同社4月26日】26日獲悉，日本大型商社開始加強稀有金屬和銅等礦物資源的採購。這是由於這類礦物用於電動汽車（EV）零部件和可再生能源發電設備，隨著去碳化預計需求將擴大。各企業推進確保權益，欲率先構築穩定的供給體系，政府也將支援日企的這一動向。 在重要礦物資源的爭奪預計將激化以及美中對立的背景下，強化供應鏈（零部件的採購及供應網）成為日美間經濟安保上的重要課題。在去碳化方面，日本政府大幅提高了溫室氣體減排目標，官民的舉措或進一步加快。 三菱商事與英國資源巨頭將在秘魯共同推進銅礦山開發。當地是全球最大規模的未開採礦山，力爭2022年開始生產。預計年產量約30萬噸，總項目費超過50億美元。三菱商事擁有4成權益，將加強銅業務。 三井物產也在長期參與儲量全球屈指可數的智利銅礦山業務，今年3月追加獲得了權益。在用於廢氣淨化裝置催化劑的鉑領域，伊藤忠商事在南非確保了權益。關於EV的電池材料等使用的碳酸鋰，豐田通商向在阿根廷的製造業務出資，擁有獨家銷售權。 由於稀有資源的循環利用也變得重要，丸紅將與美國企業合作，2022年度起正式開展從EV廢電池中回收、再利用鎳和鈷的業務。 商社一直將資源業務作為重要的收益來源，但受市場行情影響較大，也有成為業績惡化原因的情況。加強採購時，在預估中長期需求的同時分散風險或變得更為重要。（完）