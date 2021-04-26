詳訊：日本國內新冠死亡人數超過一萬人

Newsfrom Japan

【共同社4月26日電】日本國內感染新冠病毒後死亡的人數26日累計超過了1萬人，達到10025人。疫情“第四波”中，向傳染力較強的變異毒株的替換迅速發展，勢頭不停。以關西圈為中心，醫療供應體制持續告急，死亡人數不斷增多。 共同社的統計數據顯示，累計死亡人數超過5000人是在1月23日。單日死亡人數在2月至3月期間趨於減少，但4月以後再度開始增加。最近，超過50人的日子增多了。 在變異毒株成為主流的大阪，截至4月上旬，單日死亡人數較多的時候是5人左右，但之後轉為增加，25日達到了21人。與疫情同樣嚴重的兵庫的合計值佔全國死亡人數3～5成的日子持續。 東京在第二次緊急事態宣言全面解除以後未見增加，4月的單日死亡人數持續在10人以下。但有分析指出，變異毒株感染者的佔比在東京也達到了半數，需要警惕。 截至21日的厚生勞動省數據顯示，越是高齡，死亡率越高，80歲以上為13.9%，70多歲為5.2%，60多歲為1.5%。從性別來看，男性死亡率趨高。80歲以上人群中，男性死亡率為19.0%，女性為10.9%。政府作為防疫對策王牌的疫苗接種12日剛開始面向老年人實施，很難認為會馬上有助於改善死亡率。 新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂23日在記者會上，對疫情從關西和首都圈向全國擴大表示了擔憂，表明危機感稱：“變異毒株的出現使社會進入了新局面。”（完）