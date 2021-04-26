共同：日本政府擬新設國產疫苗接種中心

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【共同社4月26日電】

據相關人士透露，日本政府26日就新冠疫苗接種基本決定在地方政府運營的之外，中央政府也將作為運營主體給老年人接種。擬在東京新設國產「大規模接種中心（暫名）」。不僅也在大阪設會場，而且還討論在其他地區開設由中央政府主導的會場。

此舉旨在向疫情擴大地區重點投入疫苗。計劃限定使用預計最早5月獲批的美國莫德納產疫苗（正在申請批准）。該消息最快27日公佈。 為了抑制疫情「第四波」蔓延，原本主要負責確保和分發疫苗等的中央政府將改變職責。

通過加速接種，為首相菅義偉提出的7月底完成為3600萬名65歲以上老年人接種提供助力。此舉讓人們可以看到中央政府的決心，但也存在老年人前往中心的人流、三密（密閉、密集、密切接觸）對策、預約等很多課題，也可能引發新的混亂。

根據中央政府的典型方案，市區町村設置的集體接種會場1天可給約280人接種，而東京的中心則設想1天接種1萬人，規模相當大。 市區町村實施的老年人接種使用的是美國輝瑞制疫苗。

中央政府主導的會場則計劃在莫德納疫苗獲批後，於5月23日前後在中心啟動接種。 中央政府運營的大規模接種會場將使用東京都千代田區的「大手町合同廳舍3號館」。計劃以埼玉、千葉、東京、神奈川4都縣老年人為主要對象，3個月累計接種90萬人次。相當於4都縣老年人的約1成。

負責接種的人員設想的是防衛省派遣自衛隊的醫官和看護官。如果人手不夠，也考慮活用民間單位的護士。 對...