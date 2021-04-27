ANA提出2050年度二氧化碳淨零排放目標

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【共同社4月27日】ANA控股公司26日宣佈，設定了到2050年度實現二氧化碳（CO2）淨零排放的目標。以利用從海外採購的廢油等非化石資源噴氣式飛機燃料為核心，並開展在國內製造燃料的業務。更換為搭載燃效更佳發動機的最新機型也有助於實現目標。 日本航空已表明同樣的目標，計劃2040年以後所有國內航線的噴氣式飛機燃料改為源自廢塑料的國產燃料等為原料的可再生燃料。兩大航空公司面向去碳化社會均出台了具體措施。 ANA修改了到2050年度使CO2排放量比2005年度減半的以往計劃。由於飛機與電車等其他交通工具相比，CO2排放量更多，因此甚至出現了批評乘坐飛機出行是“飛行恥辱”一詞，採取對策成為緊要課題。 ANA將與芬蘭和美國的噴氣式飛機燃料製造公司合作，推進能夠減少CO2排放量的燃料採購。這被稱為SAF（可持續航空燃料），因為是使用廢油等，在燃料製造與運輸等過程中能夠減少CO2排放，可與通常的噴氣式飛機燃料混合使用。 在國產燃料製造方面，ANA將與東芝等公司合作，推進對來自廢氣等的CO2進行再利用的研究。還將與生物創新企業“悠綠那”（euglena）合作製造生物燃料。 機場使用的作業車將換成氫燃料電池車（FCV）等，還寫進了將飛機餐的容器從塑料製品改為生物製品等以削減製造和廢棄過程中產生的CO2。 由於公司獨自削減CO2存在極限，還將利用購買其他公司削減部分的“排放量交易制度”。作為中期目標...