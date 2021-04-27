兩名日本宇航員聯袂舉行太空記者會交接

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【共同社4月27日電】同時逗留國際空間站的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宇航員星出彰彥（52歲）和野口聰一（56歲）26日聯袂召開記者會，接受了日本媒體的採訪。野口在記者會伊始將紅色的接力帶親手交給星出，並稱“非常高興在（繞地球）軌道上實現日本宇航員之間的交接”。 上次有兩名日本宇航員同時在空間站逗留要追溯到11年前的2010年，當時是野口和山崎直子（50歲）。 星出將首次搭乘美國新型載人龍飛船2號機的乘坐感受比作遊樂場的遊樂項目，笑著介紹稱“普通人也沒問題”。對於自己在疫情流行的情況下啟程，他強調“作為回報將切實完成好任務”。 在太空逗留期間曾積極向YouTube等平台發佈信息的野口強調：“願直接傳遞生活的樣子，讓人們能產生親切感。”他還向星出建議“不要害羞，讓大家看看真實的星出”。 23日從地球出發的星出24日抵達空間站，與去年11月開始執行太空任務的野口匯合。據美國國家航空航天局（NASA）稱，野口啟程返回地球的日程從原定的28日推遲至5月1日。 星出在空間站逗留的時間為約半年，將成為2014年宇航員若田光一（57歲）以來的第二位日本站長。他將致力於開展著眼未來月球和火星探測的水再生系統實證試驗等任務。 野口乘坐的是龍飛船1號機，星出為2號機。除美國宇航員外，搭乘龍飛船次數最多的是日本人。（完）