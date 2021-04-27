菅義偉指示在東京設置大規模疫苗接種中心

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【共同社4月27日電】日本首相菅義偉27日指示防衛相岸信夫，在東京都設置新冠病毒疫苗的大規模接種中心。防衛省考慮與厚生勞動省和內閣官房合作，使用東京都千代田區的“大手町合同廳舍3號館”。接種中心計劃於5月24日設置，運營約3個月。面向在以大阪府為中心的地區設置接種中心一事，菅義偉也尋求提供相應支援。岸信夫在記者會上透露了上述消息。 菅義偉向岸信夫表示：“防衛省、自衛隊是我國的最後支柱。希望能在新冠防疫措施這一國家危機管理的重大難題上起到作用。” 據政府相關人士稱，主要對象將是埼玉、千葉、東京、神奈川4個都縣的老年人，設想實施90萬人次的接種。接種中心計劃僅限使用預計最早5月獲批的美國莫德納產疫苗（正在申請批准）。在東京、大阪以外地區，也將討論開設中央政府主導的接種會場。 菅義偉在對岸信夫的指示中就4個都縣提到，“占到全國老年人四分之一的900萬人居住在此，疫情蔓延對全國的影響也很大”。他強調，“國家也將強力支持這些地區的疫苗接種”。 防衛省27日下午召開岸信夫等相關官員出席的會議，討論應對措施。岸信夫在27日的參院外交防衛委員會會議上就東京都的大規模接種中心稱，完成對4個都縣老人的接種後，患有基礎疾病的人和護理設施工作者也將成為接種對象。（完）