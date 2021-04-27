聚焦：PS5發售半年仍一機難求

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【共同社4月27日電】家用遊戲機“PlayStation（PS）5”發售將滿半年，在日本一機難求的狀況卻仍未改變。新冠疫情使宅家需求居高不下，與此同時全球半導體不足使生產遭遇瓶頸。二手交易平台上高價倒賣橫行也令不少遊戲迷感到絕望。 “店內銷售未定”。4月下旬，東京都內的一家大型家電賣場仍然掛著去年11月發售時的通知。據悉PS5只接受官網抽籤購買，從未在店內上架。 由於新冠疫情遲遲無法平息，家用遊戲機作為可在家中享受的娛樂項目持續高人氣。任天堂的“Nintendo Switch”有時也會賣斷貨，還有顧客在長假之前購買舊款機型PS4。 生產脫節背後的原因在於核心部件半導體不足。受疫情影響，遊戲機不僅要與需求大增的電腦等其他產品爭搶，美中對立使採購來源受限也加劇了半導體短缺。 如何才能買到PS5？在Mercari、Rakuma等跳蚤市場APP搜索，作為人氣商品的PS5上架數量並不少。但價格大多比建議零售價高出兩三萬日元（約合人民幣1200至1800元）。 對此，製造商索尼互動娛樂公司（SIE）已請求Mercari協助其禁止倒賣。Mercari方面表示“我們認為存在各種各樣的意見”，其對策僅是在商品頁面上提醒人們“購買時請冷靜判斷”。 據消費者廳介紹，個人之間的交易只要是基於買賣雙方達成的協議，基本上是自由的。除了已有禁止不正當轉賣法的演出門票以及口罩等生活必需品外，目前要限制倒賣的難度較...