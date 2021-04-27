大數據顯示日本癌症十年生存率為59.4%

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【共同社4月27日電】日本國立癌症研究中心27日發佈消息稱，2008年被診斷為癌症的人10年後的生存率為59.4%。這是首次使用全國提供癌症專門治療的醫院的大規模患者數據，計算出了十年生存率。患者數約有23.8萬人。 此前，十年生存率是基於提供先驅性治療的癌症專門醫院的患者數據計算得出，呈逐步改善之勢。此次的生存率雖無法與其單純比較，但超過了2004～2007年被診斷為癌症者的十年生存率（58.3%）。 據悉，這次採用了全國“癌症診療合作據點醫院”等240家設施的各種患者數據，能更準確地反映情況。 從癌症種類來看，生存率較低的是胰腺癌（6.5%）、小細胞肺癌（9.1%）、肝內膽管癌（10.9%）。另一方面，生存率高的是前列腺癌（98.7%）、乳腺癌（87.5%）、子宮內膜癌（83.0%）。 從癌症進展程度來看，與早期的“1期”相比，轉移到其他部位的“4期”的生存率更低，可以看到越早發現並開始治療，預後越是良好的傾向。 此外，2012～2013年的五年生存率為67.3%，與2010～2011年相比上升了0.9個百分點。不同種類癌症的趨勢與十年生存率基本相同。 癌症對策信息中心主任若尾文彥表示：“最近免疫檢查點抑制劑等癌症治療技術也在進步，今後生存率有可能進一步改善。”（完）