日本專家組織預計變異毒株將蔓延全國

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【共同社4月28日電】向日本厚生勞動省就新冠對策建言獻策的專家組織27日召開會議。分析認為，傳染性較強的變異毒株在關西地區繼續維持8成的高比例，取代了原始毒株。變異毒株在其他地區也呈上升之勢，其中東京和愛知分別為4成和6成左右。據稱，可預見今後在全國範圍取代原始毒株。 全國新增感染人數持續上升，重症患者也迅速增加，死亡人數轉增。專家組織警告稱，今後若蔓延至老年人群，重症人數可能會進一步增加。據稱，變異毒株現階段在不滿15歲人群中並未呈現明顯蔓延的傾向。 專家組織指出，從各地區來看，大阪、兵庫、奈良醫療提供體制吃緊。難以急救送醫的情況也增加，處於不得不限制常規醫療的情況。 分析稱，東京地區夜間外出人數轉為減少，但呈現下行受挫的傾向，不及上次緊急事態宣言時。20至59歲人群感染人數增加，以東京都中心地區為中心也持續向周圍擴散。 專家組織強調稱，黃金週期間有必要抑制疫情擴大。在發佈緊急事態宣言的地區和“防止蔓延等重點措施”的對象地區，要求避免跨都道府縣的移動，以減少接觸。 厚勞相田村憲久在會議伊始就宣言發佈後的人員流動情況表示，“與去年4月宣言時相比，減少勢頭較緩。必須向國民傳遞訊息，避免發生發佈了宣言但感染人數也不減少的情況。”（完）