去碳化基金擬向2個氫氣項目分配3700億日元

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【共同社4月28日電】日本經濟產業省28日就為實現去碳化社會而致力於開發革新性技術的企業提供支援的2萬億日元（約合人民幣1200億元）基金向專家會議提出方案，將分配最多共3700億日元用於氫氣相關的2個項目。這是首次提出基金的具體分配金額。近期正式決定後，新能源與產業技術綜合開發機構（NEDO）將開始公開徵集。 具體是向氫氣液化技術的開發和液化氫運輸等供應鏈的構建最多分配3000億日元。向利用可再生能源產生的電力進行水電解制氫的裝置開發等最多分配700億日元。根據項目內容分為委託和輔助。 公開徵集對象包括此次2個氫氣項目在內，有降低海上風力發電成本、新一代蓄電池開發等共18個項目成為候選項。18個項目以去年年底政府彙總的“綠色增長戰略”中列舉的14個重點領域為基礎選出。 經產省有意依次決定基金的分配方針，並在2021上半年度啟動所有項目。2萬億日元中，相當於3成的6000億日元左右將作為保留額度，以備提供更多支援。（完）