日本內閣府報告顯示疫情下男女差距凸顯

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【共同社4月28日電】日本內閣府專家研究會28日向男女共同參畫擔當相丸川珠代提交報告，彙總了新冠疫情對女性造成的影響。報告指出，家庭暴力（DV）達到上年1.5倍等出現嚴重受害情況。此外稱根底上存在基於男女分工不同的認識的以往僱用慣例以及社會制度，敲響警鐘稱如果擱置，那麼男女差距將進一步擴大。 政府首先計劃把1年期間增加約千人的女性自殺者對策以及DV諮詢等緊急性高的舉措寫入6月的“加速女性活躍重點方針”。中長期課題將於秋季以後在男女共同參畫會議上探討。 報告稱，就業方面女性有很多工資低的非正式勞動者，在受新冠疫情直接衝擊的餐飲、住宿業就業的比例也高，因此比男性受到的影響更大。報告稱沒有來自丈夫收入的單親媽媽以及單身女性生活特別困苦，強調需要改善非正式女員工待遇，加強幫助女性轉而就職於數字領域的措施。 報告還寫明，即便夫妻二人都遠程辦公，僅由女性承擔家務等“丈夫賺錢妻子育兒”這一經濟高速增長期價值觀根深蒂固地留存至今。報告稱扣除所得稅的“配偶者控除”等社會制度阻礙女性的經濟獨立，要求率先修改公務員的撫養補貼。此外還要求政府強力助推相關措施，以便女性參與到政治、經濟等決策場合。（完）