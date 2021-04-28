三成在日朝鮮半島學生曾遭當面歧視

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【共同社4月28日電】支援在日本學校就讀的韓國與朝鮮籍學生的“朝鮮獎學會”（東京）公佈調查結果稱，在日朝鮮半島學生中的3成曾當面遭遇歧視性言語攻擊；在網上看到過歧視性帖子的學生則超過7成。 立教大學助教明戶隆浩（社會學）分析調查結果，指出“雖然也有人主張‘日本不存在歧視’，但可以說（歧視）根深蒂固地留存著。一旦原被征勞工問題等導致外交關係緊張，有時（學生們）會被當成‘替罪羊’遭到更猛烈攻擊。有必要持續關注”。 調查於2019年12月至2020年2月，以領取該會獎學金的高中生、大學生等為對象，以網上或者郵寄方式實施。獲得了1030人的回答。其中76.7%的受訪者在日本出生，22.9%來自韓國。 詢問近3年以內發生的受歧視經歷後發現，因為國籍而直接遭到言語歧視的學生佔30.9%。內容多為“滾回國”。有人被罵“朝鮮間諜”，也有人被知道是韓國人後，對方改變了說話口吻，或是被無視。 對於歧視性發言來自何人的多選提問中，提及日本學校日籍學生的回答最多，佔48.1%，日籍教師佔10.1%；打工場所的客人佔16.4%，日籍上司與同事則佔9.1%。 在言語以外，曾被拒絕簽租房合同等遭遇歧視性對待的人也佔39.4%。 另一方面，回答稱在網上見過歧視性表述的人佔73.9%。見過或者聽說過歧視性遊行示威的佔75.7%。42.8%的受訪者表示“在日本，對自己是韓國或朝鮮人感到厭惡，曾這樣想過”。 出身福島縣...