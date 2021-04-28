詳訊：東京奧組委主席提及或決定空場舉辦

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【共同社4月28日電】日本政府28日在首相官邸召開了探討東京奧運會和殘奧會新冠疫情對策的第7次協調會議，確認對奧運參賽選手等原則上將每天進行病毒檢測。鑑於傳染性強的變異毒株蔓延，此舉旨在提高此前設定最低4天1次的檢測頻率，加強防疫措施。 在之後舉行的國際奧委會（IOC）、東京都等各方代表出席的五方磋商上，與會者就6月敲定國內觀眾人數上限達成了一致。 奧組委主席橋本聖子在記者會上稱，若預計醫療會受到妨礙，“那麼以安心安全為最優先，必須決定空場（舉辦）的時刻大概也會到來”。 關於國內觀眾上限，選項越來越有限。相關人士稱，正在探討的方案除了沒有先例的空場之外，還有人員容納率定為50%、或者讓迄今國內銷售的門票所有購買者均可以入場等。 若空場舉辦，將產生門票退款手續等許多事務性工作。奧組委幹部稱“如果要空場舉辦，那麼及早看清形勢並決定下來為好”，也出現了認為應該在向東京都等發佈的緊急事態宣言被解除的階段，就迅速做出決斷的意見。 另一方面，若過早作出空場的判斷，取消奧運的論調也有可能擴散。由於正式舉辦時的疫情不到前夕無法預料，政府相關人士表示“若決定要空場，那麼在臨近（開始前敲定）即可”，IOC也要求持謹慎態度。 日本奧運相丸川珠代在五方磋商結束後介紹了就6月判斷達成一致的理由，稱“推到了實際工作上可能的時期”。有關將上限設為5000人或1萬人等方案，由於需要對門票持有者進行重新抽選，可能出...