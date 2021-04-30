緊急事態宣言衝擊旅遊 部分地區影響較小

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【共同社4月30日電】與暑假並列的日本旅遊旺季“黃金周”正在受到新冠疫情緊急事態宣言的直接衝擊。受“防止蔓延等重點措施”等影響，旅遊預訂低迷，因第三次緊急事態宣言可謂被潑了冷水的旅遊行業相關人士感到失望。另一方面，在遠離宣言對象的地區，也有影響有限的地方。遊客似乎渴望通過旅遊“療愈因為新冠疫情而疲憊的身心”。 東京都墨田區的東京晴空塔展望台已臨時停業，相鄰的商業設施東京晴空街道除餐飲店外也關閉。29日雖然有拖家帶口的遊客出現，但人數寥寥。家住中央區的一名男性公司職員（43歲）帶兒子上完興趣班回家途中到此一遊，他表示：“想去平時不去的地方。因為只有3站路，想著雖然是在宣言狀態下，但或許可以。” 與孩子一同散步的家住附近的四十多歲女性表示，宣言發佈前有大量遊客前來，“如果就那樣迎來連休，會有更多人聚集。作為當地居民還是覺得人少一點更放心。” 在人氣景點神奈川縣箱根町，該町觀光協會理事長、富士屋酒店社長勝俁伸（67歲）表示，估計沒有占遊客人數3成的外國人來此住宿，整個箱根的黃金周預訂數是往年的5至7成左右。雖然沒有因宣言影響而出現大量取消，但“以往此時幾乎都已訂滿，今年情況嚴峻”，流露出黯淡的表情。 京都府旅館酒店生活衛生同業協會理事長小野善三（69歲）透露，京都市內“因為還出臺了重點措施，從宣言發佈前幾乎就沒有人預訂”。本應在5、6月前後迎來高峰的修學旅行也全部取消。他指出：“關西被認...