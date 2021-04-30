詳訊2：日本2020年度求人倍率跌幅超雷曼危機後

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【共同社4月30日電】日本厚生勞動省30日公佈的2020年度平均有效求人倍率為1.10倍，較上年度下滑0.45點。這是石油危機影響持續的1974年度下滑0.76點以來，近46年的最大跌幅，也超越雷曼危機後的2009年度（下滑0.32點），創1963年開始統計以來的歷史第二大跌幅。 由於調查對象為因新冠疫情蔓延首次發佈緊急事態宣言的去年4月至今年3月，數據鮮明反映出疫情導致就業形勢急速惡化。總務省當天公佈的2020年度平均完全失業率為2.9%，較上年度上升0.6個百分點，完全失業人數同比增加36萬人至198萬人。這兩項數據均是2009年以來近11年的首次惡化。 2021年3月的有效求人倍率（季節調整值）為1.10倍，較上月上升0.01點。完全失業率（季節調整值）為2.6%，環比下滑0.3個百分點。均為時隔1個月改善。各地中3月有效求人倍率最高的福井縣為1.62倍，最低的沖繩縣為0.69倍。 2020年度平均非正規勞動者人數為2066萬人，較上年度減少97萬人，是有可比數據的2014年度以來首次減少。在非正規勞動者中，男性減少32萬人至659萬人，女性減少65萬人至1407萬人。另一方面，正式工增加33萬人至3549萬人。停工人數增加80萬人至261萬人，創歷史新高。總務省負責人表示：“正式工通過停工或縮短上班時間，僱用得以維持，以住宿、餐飲業為中心的非正規勞動者減少。” 雷曼危機後的...