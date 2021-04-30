第三次緊急宣言期東京感染者仍無減少徵兆

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【共同社4月30日電】日本東京都29日新增新冠感染者1027人，約三個月來首次達到四位數。即便從25日起進入第三次緊急事態宣言期，也看不到感染者減少的徵兆，到5月11日的期限為止10多天期間能否把疫情控制到解除緊急事態宣言的水準？不透明感揮之不去。在關西地區肆虐的變異毒株“N501Y”比例也增加。有意見指出此次有可能超過單日感染者最多達2520人的歲末年初“第三波”。 “或許將達到迄今為止無法想像的數量。”東京都某幹部對今後的走勢表示強烈擔憂。東京都28日召開的監測會議上出示了都健康安全研究中心的數據，其中稱截至本月25日的一週期間新增感染者中N501Y所佔比例約達六成，與上週相比幾乎倍增。若也加上據稱使疫苗效果減弱的“E484K”，整體的約九成是變異毒株。 該中心的檢測顯示，N501Y到2月為止幾乎沒有檢出，但隨著3月中旬以後新增感染人數趨於增加，比例正在急速上升。 對於單日新增感染者三個月來首次達到四位數，東京都另一名幹部稱“這是已經預測到的情況，不感到驚訝”，並預測稱“若考慮N501Y的傳染力，陽性者今後也會繼續增加。”該人士困惑地表示，如果感染者增加導致都內醫療告急，那麼“可能會出現對疫苗接種以及東京奧運會和殘奧會相關醫護人員的確保造成影響的事態。” 然而，目前無法預料麵向感染人數減少成為巨大課題的控制人流在長假期間能實施到何種程度。25日開始的宣言期間東京都向商業設施及提...