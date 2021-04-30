日本政府擬6月底前向各地配送所有老年人疫苗

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【共同社4月30日電】

為了7月內完成對所有老年人的新冠疫苗接種，日本政府30日向各都道府縣通知了5月下旬至6月最後一週對每個市區町村的配送量。6月底之前將配送用於所有老年人接種的部分。對於就接種完成時期表示「8月以後」或「正在探討」的地方政府，已要求將計劃提前到7月底。

首相菅義偉當天在官邸向媒體重申：「為了以7月底為預期能夠完成，將竭盡全力。」 關於配送量方面的通知，行政改革擔當相河野太郎30日下午在記者會上發佈。圍繞老年人的疫苗接種，政府已表示計劃6月底之前籌集所有部分，此次具體出示了同月內向市區町村配送的量和日程。未能制定7月底之前完成計劃的市區町村目前似乎超過1000個。

雖然要求提前接種，但苦於確保負責接種的醫生及護士等工作的市區町村有可能會表達不滿。 河野在記者會上表示期待稱：「這是鑑於希望出示確切數字的地方政府願望。估計有相當一部分的地方政府能在7月內完成老年人接種。」

在記者會上，河野宣佈對於向集體接種派遣醫生及護士的醫療機構，每小時將向醫生和護士分別資助7550日圓和2760日圓。圍繞計劃由政府主導在東京和大阪地區設置的大規模接種中心，河野還表示探討在其他地方也開設類似的中心。（完）