調查：57%的日本人認為需要為應對新冠疫情修憲

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【共同社5月1日電】共同社4月30日彙總了憲法紀念日5月3日之前關於《憲法》的郵寄方式輿論調查結果。57%的受訪者表示“有必要”進行新設緊急事態條款的修憲，以應對新冠病毒等傳染病以及大規模災害，回答“沒有必要”的佔42%。50%的受訪者表示“應該”對配合縮短營業時間要求的餐飲店基於憲法進行補償，回答“沒有必要”的佔47%，意見不一。對於國會的在線審議，79%的受訪者表示支持。44%的人認為“有必要抓緊”開展國會的修憲討論，54%的人回答“沒有必要抓緊”。 對於預計加強內閣權限以及限制私權的緊急事態條款新設問題，允許的聲音超出反對意見。據分析長期持續的新冠疫情造成影響。政府目前對響應縮短營業時間要求的企業發放合作金，但不允許基於憲法補償損失。對這樣的方針存在分歧的實際情況凸顯。 對修憲問題“關心”及“一定程度上關心”的合計達69%。表示“有必要”修憲的受訪者佔24%，回答“相對而言有必要”的人佔42%，認為“相對而言沒有必要”的佔21%，表示“沒有必要”的佔9%。 有關認為需要修憲的理由，回答“條文及內容已經變得不符合時代”的受訪者最多，佔65%。另一方面關於認為無需修憲的理由，表示“提出放棄戰爭，和平得到保持”的人最多，佔43%。此次調查中讓認為需要修憲的人列舉最多兩個應該討論的項目，結果提到“（憲法）第9條和自衛隊應有方式”的最多，佔44%，緊隨其後的是“新設大災害等時期緊急事態...