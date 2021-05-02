獨家：日本每天約300人未履行入境後隔離承諾

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【共同社5月2日電】關於日本新冠疫情邊境口岸對策中，政府從3月末開始實施的對所有入境者確認入境後14天內的位置，1日從對厚生勞動省等的採訪獲悉，無法確認在承諾的場所隔離的人、或者身處其他場所的人在較多的時候每天超了300人。 還有人在隔離期間不知所蹤。厚勞省正在探討，若3天以上無法取得聯繫，就讓民間保安公司去隔離場所巡視等。該省負責人呼籲稱：“在國內也發現了印度蔓延的變異毒株。有可能經過潛伏期後呈現陽性，請大家不要過分相信入境時的檢測，徹底做好隔離。” 據厚勞省和接受業務委託的醫療服務公司介紹，在14天的健康觀察期內，有必要每天確認1次位置的平均約有2.4萬人。其中，無法確認正在承諾的場所隔離的人每天約有200～300人。具體是“不發來報告”的人佔7成，“離開承諾的場所約數公里”的人佔3成。 政府目前針對所有入境者，規定其需要提供出境前72小時以內的檢測證明以及在入境時進行檢測，確認為陰性後，也要求其承諾待在自家或賓館等隔離場所，進行14天的健康觀察。在此期間，要求其安裝並使用智能手機位置確認APP“OEL”與視頻通話APP“Skype”等。 每天通過APP向對像人士發送通知，令其報告位置信息和健康狀況。如果無法確認其在承諾的場所隔離，就通過視頻通話等逐一聯絡進行確認。 厚勞省表示，如果提交承諾書後不提供隔離期間的位置信息，那麼不僅可以公開其姓名，而且如果是外籍人士，則有可能成為取...