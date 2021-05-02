東京奧運跳水測試賽練習時運動員密集

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【共同社5月2日電】兼具東京奧運會最終預選賽和測試賽性質的跳水世界盃1日，在採取了新冠病毒防疫對策的奧運比賽場館“東京水上運動中心”開幕。雖然對參加者的行動實施嚴格管理，但比賽間隙的練習時段出現了運動員在跳台上密集的情況。 與按順序表演的比賽中不同，練習時，不戴口罩的運動員們在台上排隊，教練等聚集在泳池邊。還看到有人相互摟著肩膀拍照留念。雖然為了防止密集，在跳台周邊畫上了記號，提醒隔開一定距離，但並沒有效果。日本游泳聯盟跳水委員長伊藤正明稱：“將採取措施，杜絕這種情況。” 據國際泳聯透露，來自46個國家和地區的225名運動員預定出場。為防止疫情擴大，採取了“氣泡”辦賽方式，把運動員和相關人士的行動限定在住處和比賽場館，阻斷其與外部接觸。參加女子雙人跳板的Jennifer Abel（加拿大）稱“在氣泡之中，待在酒店，這狀態最棒。受益於此，我已可以集中於比賽”，態度積極。 另一方面，德國的強化負責人表達不滿說“日本的規定非常嚴格，完全沒有心靈的寬裕”，提出要求稱“我覺得，至少要有在酒店庭院或停車場散步的機會就好了”。 東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子前往東京水上運動中心，視察了空場辦賽的情況。此次跳水世界盃原本預定4月18日開幕，但圍繞運動員防疫措施等新冠對策，國際泳聯與日方的磋商工作不暢，舉辦時間被延後。（完）