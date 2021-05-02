東京都調查顯示年輕人認為戴口罩外出無妨

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【共同社5月2日電】日本東京都政府近日在澀谷、原宿、新宿站附近實施調查，向共計480名年輕人詢問在要求避免不必要非緊急外出的情況下依然外出的理由，並於1日發佈了調查結果。作為選項中最符合自身情況的理由，160人選擇了“戴了口罩，所以沒關係”，人數最多；其次是選擇“大家也都外出”的，有73人。 調查是為了分析緊急事態宣言下人員外出不減的原因，於4月30日實施。主要以不到40歲者為對象，對2人以上團體實施問卷調查並獲得回答。外出理由中，還有12人選擇了“年輕人不容易感染，頂多是輕症”。選擇“其他”的有235人，其中有人回答“原本就有計劃”、“和朋友們約好了”。 關於讓自己想要避免外出的呼籲方式，193人選擇“不允許不必要非緊急的外出，請停止”，人數最多；161人選擇“請再稍微忍耐一下”；126人選擇“其他”。其中，也有人指出“需要明示結束的時間”、“希望告訴說絕不要外出”。 480人中約3成來自東京都外，從埼玉、千葉、神奈川3縣來的有136人。關於來東京的目的（最多回答兩個），163人表示是“購物”，127人稱是“來見朋友等”，71人稱是“用餐”。 東京都政府表示“將基於調查結果，探討對防止感染有效的信息發佈方式”。（完）