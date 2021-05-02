日本宇航員野口聰一從空間站返回地球

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【共同社華盛頓5月2日電】日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宇航員野口聰一（56歲）1日，從待了約半年的國際空間站乘坐龍飛船1號機出發，2日凌晨3點左右降落在美國南部佛羅里達州近海的墨西哥灣，返回了地球。據JAXA透露，野口等4人均平安，約1小時後下了飛船。 飛船打開四個降落傘，在暗空中緩緩降落，靜靜地落入海中後，觀看直播的JAXA相關人士送上了掌聲與喝彩。 據JAXA介紹，野口在空間站累計停留了335天多，刷新日本人最長紀錄。包括空間站以外的太空停留最長紀錄保持者則是宇航員若田光一。 野口去年11月起在空間站停留。除了今年2月操作機械臂捕捉補給船外，3月還第4次在空間站外活動，安裝了太陽能電池支架等。 在太空停留期間，他通過推特和YouTube等積極發佈信息，介紹太空之美以及宇航員的日常生活。 美國的航天飛機、俄羅斯的聯盟號飛船在跑道或者草原上著陸，而此次因為是降落在海上，曾有人擔心波浪搖晃會影響宇航員。 龍飛船是民間首款載人飛船，野口是日本人中首個搭乘的。4月24日開始在空間站停留的宇航員星出彰彥（52歲）搭乘的是2號機。（完）