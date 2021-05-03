日本新冠感染者累計超過60萬人

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【共同社5月3日電】日本新冠病毒感染者2日累計超過60萬人，達605,527人。厚生勞動省當天稱，重症患者比前一天增加30人，達1050人，創下新高，反映了“第四波”疫情的嚴重程度。其背景是病毒正在迅速替換為傳染性強的變異毒株。此前的最高紀錄是1月27日公佈的1043人。 重症患者在“第三波”疫情時增加，東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪等11個都府縣再次發佈緊急事態宣言的1月下旬，單日超過千人的狀況持續。 進入3月後減少到300多人，但宣言解除以後，從4月開始持續增加，厚勞省5月1日發佈的數字再次超過了千人。 2日確診的感染者中，大阪1057人、東京879人、兵庫539人、福岡417人等，總計5900人。北海道326人，岡山114人，石川40人，均創新高。死亡人數中，大阪16人、兵庫12人、北海道6人、三重5人等，總計61人。 厚勞省4月30日發佈消息稱，大阪、兵庫、奈良、沖繩等地重症患者病床使用率超過50%，達到政府新冠病毒感染症對策小組會出示的“第四階段”（疫情爆髮式擴大）標準，醫療提供態勢緊張的狀況仍在持續。（完）