新冠後遺症長期化 日本設專科門診和諮詢窗口

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【共同社5月3日電】日本苦於倦怠感和味覺障礙等新冠病毒後遺症的人不絕於後。診察過一千多人的醫生指出：“改善花較長時間的情況很多，甚至有人（症狀）持續將近1年。即使年輕也會出現臥床不起的狀態。”呼籲對症狀予以理解並充實支援體系。已有一些醫院開設了專科門診及諮詢窗口。 東京都澀谷區的“平畑診所”院長平畑光一（43歲）因為就診的患者疑似出現新冠後遺症的症狀，這一年多來，除了門診之外，還以在線方式對全國各地的患者進行診療。 就診患者多為20～40多歲人群，對其中約1360人的症狀進行分析的結果顯示，93%出現倦怠感，80%頭痛，50%有嗅覺障礙。其他症狀還有身體疼痛、失眠、脫髮、味覺障礙等。 患者痛苦地表示“正在育兒，不會變得臥床不起吧”，“可能會被歧視”等。平畑稱：“這是至今為止沒有經歷過的症狀，因此感到強烈不安。”為防止症狀惡化，他呼籲“包括精神方面在內，重要的是千萬不要勉強”。據稱否則有可能變成難以治療的肌痛性腦脊髓炎、慢性疲勞綜合症。 治療方法尚未確立，平畑提出改善和防止重症化的建議，並致力於與大學開展共同研究。 很多人因此影響了工作，“說這是導致無法工作的疾病也不為過”。據稱甚至有人被工作單位認定為無故缺勤而被迫離職。平畑認為企業和行政對該病的理解不充分。 岡山大學醫院（岡山市）2月在綜合內科開設了“新冠Aftercare門診”，和耳鼻喉科、精神科神經科等合作，詢問症狀和病歷，並...