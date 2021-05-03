調查顯示64%的人認為日本未實現男女平等

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【共同社5月3日電】3日從共同社以郵寄方式實施的輿論調查結果獲悉，認為《憲法》保障的男女平等“沒有實現”和“基本沒有實現”的受訪者總計64%。女性有70%，男性為57%，男女差異明顯。從各領域來看，在“政治場合”和“社會一般觀念和慣例”方面，認為優待男性的比例超過80%。關於應該允許可選擇夫婦別姓的觀點，包括“傾向於”在內表示贊成的總計60%，表示反對的總計38%。 圍繞男女差距，近年來通過了《女性活躍推進法》和力爭使選舉中男女候選人數儘可能均等的《政治領域的男女共同參與推進法》等，推進了法律完善。但本次調查凸顯出與多數國民實際感受相差懸殊的現狀。 對誕生女性首相表示“期待”或“傾向於期待”的比例總計77%，肯定意見佔據優勢。 認為最好增加女性的職業和職務（多選）中，“國會議員”“都道府縣和市町村的首長”均為52%，“閣僚”為48%，“地方議員”為47%。比例最低的是“學術團體或競技團體的高層”，為33%，還有18%的人選擇“沒有”。 對於要使女性成為各領域的領導，必需做到的事項（最多選兩項）中，59%的人回答“消除男性的抵觸感”，55%的人選擇“推進兼顧家務、育兒、護理等的支援”。 關於贊成或反對夫婦別姓的理由（最多選兩項），贊成的理由中最多的是尊重個人自由，為64%；反對的理由中最多的是喪失家庭整體感，為48%。 關於理想的夫婦分工，認為“夫婦都工作，有更多時間的一方做家務、育...