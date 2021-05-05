日本兒童人數連續40年減少 或因疫情雪上加霜

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【共同社5月5日電】日本法定假日“兒童節”（5月5日）前，總務省4日公佈了基於截至4月1日的人口估算數據計算出的結果。包括外國人在內，日本14歲以下兒童人數為1493萬人，較上年減少了19萬人，連續40年減少。兒童佔總人口的比例為11.9%，連續47年下降。人數和佔比均創下有可比數據的1950年以來新低。不僅印證了少子化加劇的現狀，從中也能看出新冠疫情下“避免懷孕”的影響。 計算結果中，男孩為765萬人，女孩為728萬人。以每3歲為一個年齡段，年齡段越低人數越少。12～14歲兒童人數324萬人，而0～2歲為265萬人。總務省說明稱：“這反映了出生數的減少。”厚生勞動省今年2月公佈的人口動態統計初值顯示，疫情下的2020年出生數創歷史新低。 日本的兒童數在1954年達到2989萬人的峰值，此後減少。在第二次嬰兒潮（1971～1974年）前後有所增加，但從1982年起持續減少。1997年兒童佔比首次低於65歲以上人口占比。 聯合國人口統計年鑑顯示，雖然估算的時間點有所不同，但人口在4000萬人以上的33個國家中，日本的兒童佔比最低，低於韓國的12.2%和意大利的13.3%。 總務省原計劃基於去年秋季實施的人口普查的初值，公佈截至去年10月1日各都道府縣兒童人數及佔總人口比例。但受新冠疫情影響，統計工作延誤，因此未予公佈。（完）