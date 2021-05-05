熱點：日本對半導體佔有率驟減抱有危機感

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【共同社5月5日電】日本政府將出台旨在穩定獲得半導體的新戰略。其背景因素是對日本半導體的全球市場佔有率驟減抱有危機感。由於很多是從台灣廠商處採購，突發事態下供應鏈斷裂的風險也有可能成為現實。要穩定獲得半導體，需要政府主導實施戰略，而且還存在技術落後和巨額負擔等難題。 ▽未來佔有率零 日本的半導體在1980年代後半期，全球市場佔有率超過了50%。之後，由於日方誤判了開發與生產分開的世界潮流，貫徹高效化的海外廠商崛起了。2019年的日本半導體佔有率跌至約10%，再加上技術落後，“未來有可能為零”（經濟產業省語）。 在尖端半導體領域，全球頗具實力的“台灣積體電路製造”（TSMC）處於領先地位。雖然日本企業參與到國際競爭中去是理想狀態，但實際上技術差距較大，“要追隨領先的台灣比較困難”（日本半導體廠商相關人士語）。 圍繞台灣，美國敲響警鐘稱可能出現突發事態。若考慮到地區局勢緊張化，那麼日本依賴從台灣進口，這一現狀也令人擔憂。台積電已宣佈在日本設立研發子公司，但未回應日本政府提出的設置生產據點的要求。 ▽優厚支援 據稱，新建半導體工廠需要數千億日元規模的資金。日本廠商的負責人說：“投資額巨大，即使負擔固定費用也要自己生產的廠商在全球也並不多。” 各國都在拼命確保半導體。美國3月公佈的約2.25萬億美元的巨額基礎設施投資計劃中，寫入了半導體生產補貼。歐盟（EU）也表示向半導體領域巨額投資。要增...