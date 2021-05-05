東京奧運馬拉松測試賽在札幌舉行

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【共同社5月5日電】東京奧運會馬拉松的測試賽5日在日本札幌市舉行，使用了8月正式比賽的路線。在新冠疫情急速擴大的形勢下，主辦方呼籲貫徹防疫措施，不要來給運動員加油等，但沿途仍有人觀賽。有市民質疑“為什麼現在”舉辦。 奧運馬拉松以市中心的大通公園為起點和終點，繞約20公里的路線跑1圈後，再繞約10公里的路線跑2圈。由於要經過著名景點北海道大學、鬧市區的薄野等人車較多的地區，北海道政府、札幌市政府、東京奧組委認為交通管制等測試工作不可或缺，於去年12月決定舉行測試賽。 5日的測試賽是使用前半段約20公里路線的半程馬拉松，包括基本確定會參加奧運的運動員在內，國內外運動員69人參加。雖然在人群容易聚集的起點終點設了禁止入內區域，但上午9點50分開跑前，聚集了許多打算觀看的市民，保安等四處巡視，提醒“不能觀賽”。 札幌市男性公司員工（46歲）苦笑說：“這樣大規模舉行，我會去看。”該市主婦松田彩子（38歲）表示：“道政府要求避免外出，但如果是這種樣子，（該要求）就毫無意義。雖然我理解相關人士的辛苦，但非要現在舉行嗎？”路線沿途還有人舉著寫有“奧運沒法辦，看清現實吧”的牌子。 奧組委大會運營局次長森泰夫在測試賽後的記者會上表示：“強制性空場很困難。此次（觀眾）非常少，獲得了大家的理解。” 北海道2日的新冠感染者人數為326人，創新高。知事鈴木直道將要求中央政府對札幌市適用防止蔓延等重點措施。（完...