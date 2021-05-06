日本政府擬延長新冠緊急事態宣言

Newsfrom Japan

【共同社5月6日電】多名日本政府幹部5日透露，關於應對新冠疫情的緊急事態宣言，政府已開始朝著11日到期後延長的方向展開討論。目前對東京、京都、大阪、兵庫4個都府縣發佈，今後將根據各知事的意向，就是否延長及停業要求等措施內容做出最終判斷。目前已出現延長2週～1個月的方案。關於對7縣採取的“防止蔓延等重點措施”，另有6個道縣要求追加適用，均將在7日決定如何應對。 大阪府擬於6日下午舉行對策總部會議，請求延長緊急事態宣言，知事吉村洋文考慮與人員往來較多的京都、兵庫知事商談如何應對。東京都關於延長的必要性將在6日舉行的監測會議上聽取專家意見，知事小池百合子5日對媒體表示“十分嚴峻的狀況仍在持續”。 首相菅義偉5日在公邸聽取了最新疫情報告，並與經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久等相關閣僚商討了應對措施。之後他在接受媒體採訪時明確表示：“在聽取專家意見的基礎上，本週之內會做出判斷。”關於作為配合長假的短期集中措施的此次緊急事態宣言，他強調：“人流方面確實有所減少，效果應該已經開始顯現。” 6日下午菅義偉還將與相關閣僚進行協商，若能敲定大方向擬向媒體表明見解，正在就此展開協調。官邸消息人士稱“至少病床緊張的大阪延長（宣言）不可避免”。 據政府相關人士透露，在5日的協商中出現了延長2週及1個月左右的意見，但未能得出結論。關於是否調整對百貨店等大型商業設施的停業要求，以及與大阪相比醫療提供體...