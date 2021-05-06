聚焦：日本大米行業致力於對最大消費地中國的出口

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【共同社5月6日電】為在日本國內消費持續萎縮的大米市場開拓新的需求，JA集團和批發商開始大力推進大米的對華出口。包括長粒米在內中國大米年消費量達到全球之最的1.4億噸，相當於日本的約20倍。此外在日本食品熱潮的背景下，該行業致力於和當地企業合作以及需求旺盛的贈禮用途等，加速搶佔高價位大米市場。但受美中對立日趨嚴重等因素拖累，前景也存在不確定性。 JA集團中開展出口業務的“JA全農國際”（東京）4月宣佈，將向中國最大規模的穀物貿易公司中糧集團供應大米。中糧集團推出的進口米新品牌將採用新潟縣產越光米，6月起在零售店等處開售。 首次的供應量為48噸，規模較小，今後的數量未定，但JA全農國際的負責人意氣風發地表示，加入中國知名中糧集團的品牌“將成為讓大家接觸日本產大米的機會”。 大米批發巨頭“木德神糧”（東京）2016年開始對華出口，主要通過春節等贈禮用途提升銷量。負責人強調：“（中國市場）擁有活躍的消費欲，成長空間巨大。”該公司還考慮今後在阿里巴巴集團的“天貓”等電商平台上開店。 日本國內的大米消費持續減少，業界對中國市場的期待頗高。2020年受新冠疫情影響，規模與2019年持平，但日本政府提出目標稱，到2025年使包括盒裝米飯等在內的對華出口額擴大至19億日元（約合人民幣1.1億元），為2019年的近5倍。 然而令人擔憂的是，在美中對立日益嚴重的背景下，若日中關係也趨冷，將阻礙出口擴大...