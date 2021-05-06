獨家：日本擬在東京奧運期間加強傳染病監控

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【共同社5月6日電】有關得到醫療機構配合每週彙總一次的日本政府傳染病發生動向調查，4日獲悉，國立感染症研究所正在展開協調，擬在東京奧運會和殘奧會舉辦期間以及前後2週每天實施。此舉旨在儘早發現疫情苗頭，從而有助於防止蔓延。除了地方政府等目前每天公佈的新冠病毒傳染病之外，還在探討把麻疹、中東呼吸綜合征（MERS）等多種傳染病作為監控對象。 東京奧運期間，預計僅運動員和相關人士就有數萬人訪日，而且跨都道府縣的人員移動也將頻繁，因此包括此前未被帶入日本的在內，感染各種病原體的風險增加令人擔憂。 有鑑於此，對於基於感染症法收集信息的傳染病的發生動向，國立感染症研究所已在討論每天統計，從而助力迅速採取對策。作為具體監控對象，目前收集信息的100種以上傳染病中，新冠、麻疹、風疹、侵襲性腦膜炎球菌感染症、腸出血性大腸桿菌感染症、MERS等容易對社會造成影響的傳染病被作為候選。 同樣的舉措在2019年橄欖球世界盃日本大賽期間也實施過。 傳染病在以往奧運時也是一大威脅。2010年溫哥華冬奧會期間，麻疹成為了問題；2016年里約熱內盧奧運會時，寨卡熱在南美流行。2018年平昌冬奧會之際，從開幕前夕起，保安等集體感染了諾如病毒。（完）