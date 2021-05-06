話題：日本各地寄望台灣遊客復甦 努力維繫交流

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【共同社台北5月6日電】台灣正切實防控新冠疫情蔓延，但由於出台了嚴格的入境限制，與日本之間的旅遊往來中斷。在台灣設有事務所的日本地方政府相關人士不向逆境低頭，相信放寬限制後台灣遊客復甦，持續努力維繫交流。 “希望不要忘記靜岡縣。”該縣駐台灣事務所的所長宮崎悌三收到台灣中華航空公司的提議，3月實現了從上空觀賞富士山的“一日空中之旅”。 約350人的機票發售數分鐘就售罄。白雪籠罩下的富士山之姿引起了歡呼。“富士山”抓住了渴望赴海外旅行的台灣人的心。一名40多歲的男性個體戶笑著表示，疫情限制結束後首先要去日本。 在台灣，日本是最受歡迎的旅行目的地。儘管台灣的人口約為2300萬人，但2019年約有489萬人訪日。但2020年約70萬人，大部分集中於疫情限制措施出台前。今年1至2月僅約千人。 到訪日本離台灣最近的沖繩縣的台灣人也從2019年的約94萬人驟減。該縣產業振興公社台北事務所所長仲本正尚說：“去年4至9月活動都取消了。”此後，以往每年在會場實施的商業洽談從面對面形式改為線上形式實施。仲本此前一直在台灣負責物產展和可體驗沖繩的活動。 今年計劃在台北市的故宮博物院舉辦“琉球展”。仲本祈願稱：“希望配合琉球展舉辦相關活動，使之成為恢復交流的機會。希望盡快重啟旅遊往來。” 阿部真行作為群馬縣水上町的職員在台灣南部台南市政府工作，他一直以來就台南市特產愛文芒果的對日出口、日本酒等當地促銷活動展...