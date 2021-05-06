詳訊：日本擬延長緊急事態宣言至5月31日

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【共同社5月6日電】日本政府基本決定，把目前作為新冠疫情對策向東京、京都、大阪、兵庫4都府縣發佈的緊急事態宣言的期限延長至31日，並新追加愛知、福岡兩縣。關於目前在7縣實施的“防止蔓延等重點措施”，則計劃對宮城縣解除適用，新增北海道、岐阜、三重3道縣。多名政權幹部6日透露了該消息。7日將召開政府對策總部會議，正式敲定。是否放寬對經濟影響較大的停業要求，成為焦點。 首相菅義偉6日在官邸與經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久等相關閣僚會晤，磋商了應對事宜。之後，菅義偉向媒體透露擬延長緊急事態宣言。他表示“我決定明天詢問專家會議的意見”，但未提及延長幅度和如何對待停業要求。 東京都知事小池百合子、大阪府知事吉村洋文等已表態有必要延長。中央政府計劃7日上午就延長一事詢問專家等參加的基本應對方針小組會的意見，並獲得同意。 目前在宮城、埼玉、千葉、神奈川、愛知、愛媛、沖繩7縣實施的“防止蔓延等重點措施”的期限將配合緊急事態宣言，從11日延長至31日。轉為宣言對象的愛知縣將不再適用重點措施。 京都、大阪、兵庫3府縣6日分別召開了對策總部會議，決定要求延長宣言。東京都也在召開了分析都內感染情況的監測會議後，向中央政府要求延長。（完）