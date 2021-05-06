國際奧會將向東京奧運代表團提供輝瑞疫苗

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【共同社日內瓦5月6日電】

國際奧委會（IOC）6日宣佈，將向參加東京奧運會和殘奧會的各國和地區代表團，提供美國製藥巨頭輝瑞公司生產的新型冠狀病毒疫苗。雖然歐美和中東的接種工作得到推進，但日本和非洲明顯落後，IOC此舉意在打消對舉辦奧運表示懷疑的論調。

日本奧運相丸川珠代透露，計劃最快5月底開始提供，到7月23日奧運會開幕前打完第2劑疫苗。她表示將給日本代表團的「約1000名運動員、1500名總教練和教練」接種。 IOC力爭安全辦賽，已與共同開發疫苗的輝瑞和德國拜恩泰科公司簽署了備忘錄。IOC雖然建議參賽運動員接種，但不將此定為義務。

據稱，輝瑞首席執行官（CEO）艾伯樂在與日本首相菅義偉會談時，提出願意提供合作，經過日本政府和IOC磋商，最後得以實現。雙方在4月中旬舉行了電話會談。IOC主席巴赫說：「這是展現實現安心安全的奧運和與東道主國團結的新舉措。」 IOC曾在3月表示，鑑於中國奧委會的提議，將購買中國產疫苗並提供給各國。（完）